Губернатор Краснодарского края исполнил мечту мальчика-инвалида

6 Янв. 2020 2020-01-06T09:56:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый год прошел, а мечты детей продолжают исполняться. 5-летний Тамирлан Ковалев мечтал прокатиться на настоящем дельфине.

Письмо с пожеланием мальчика было на «Елке желаний» в Кремле. В конце декабря губернатор Кубани Вениамин Кондратьев снял три открытки. Один из «снегирьков» был от Тамирлана.

Вместе с мамой кроху пригласили в Сочинский дельфинарий. Вместе с афалинами он плавал около получаса.

Фото: администрации Краснодарского края.

- Мы правда не ожидали! - до сих пор под впечатлением мама мальчика Валерия Ковалева. - Когда узнали, что наше желание выбрали, была такая эйфория. Думаю, Тамирлану понравилось, он вообще любит воду, мы ведь занимаемся плаванием.

Но к дельфинам, по словам Валерии, сын прикоснулся впервые.

- Раньше их только в море видели, но чтобы так близко! - добавляет женщина.

Как стало известно, Тамирлан - особенный ребенок. У мальчика задержка речевого развития. В 2019 году родители оформили сыну инвалидность.

- Реабилитация и восстановление - для них основные задачи на сегодня, - сообщили «КП» - Кубань» в администрации региона. - Еще два желания ребят из Краснодарского края - посетить Кремлевкую елку и покататься на гоночном автомобиле - исполнятся в ближайшее время.

Напомним, ранее мэр Сочи исполнил новогоднюю мечту ребенка-инвалида. Больше трех лет назад Виктория попала в аварию, в которой получила серьезную травму. Врачи ей ампутировали правую ногу. Несмотря на это, девочка занимается плаванием и завоевывает награды на соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU