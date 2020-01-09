2020-01-09T08:01:42+03:00
Общество

Посетителей парка «Краснодар» попросили не бросать монеты в пруд с карпами

Металлы вредны для живых организмов
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/officialparkkrasnodarФото: instagram.com/officialparkkrasnodar
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26 декабря открылась четвертая очередь парка «Краснодар». На территории появилась зона с водоемом, в которую выпустили декоративных рыб. А еще здесь установили необычный фонтан. Кроме того, краснодарцев удивит зеркальный лабиринт. В новой очереди высадили целую аллею пальм и кипарисов. Эти деревья, кстати, привезли из итальянского питомника.

Вскоре в пруду парка стали гибнуть карпы кои, на официальной странице зеленой зоны опубликовали обращение к посетителям с просьбой перестать бросать монеты в воду.

- Традиция бросать монетку в водоем, чтобы вернуться – очень губительна для рыб. Металлы вредны для живых организмов. Карпов уже меньше, чем было в начале. А ведь не прошло и двух недель. Пожалейте красивых рыб и перестаньте бросать монеты в их жилище, - написали на официальной странице парка в Instagram.

Также гостям напомнили, что не стоит ходить по газонам зимой. Так как трава невероятно нежная и ранимая сейчас, очень подвержена механическим воздействиям и легко ломается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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