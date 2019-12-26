2019-12-26T12:26:52+03:00
Общество

Новая очередь парка «Краснодар» открыта для прогулок

Жители города уже делятся первыми снимками [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: instagram.com/park_krasnodarФото: instagram.com/park_krasnodar

Настоящий подарок для жителей кубанской столицы - 26 декабря открылась четвертая очередь парка «Краснодар»!

В начале июня 2019 года на месте бывших тренировочных полей академии ФК «Краснодар» началась масштабная стройка. Как позже выяснилось, здесь решено было благоустроить место для прогулок и, таким образом, расширить парк.

Фото: instagram.com/park_krasnodar

Фото: instagram.com/park_krasnodar

Стоит сказать, что работы кипели круглосуточно, техника почти никогда не выключилась, трудились сотни людей. Потому новую очередь открыли в канун Нового года. Хотя изначально планировалось не раньше марта 2020 года.

Фото: instagram.com/park_krasnodar

Фото: instagram.com/park_krasnodar

В секрете держалось и то, что появится в новой четвертой очереди. Однако многие жители Краснодара, проживающие в многоэтажках неподалеку, смогли подсматривать за стройкой.

Фото: instagram.com/park_krasnodar

Фото: instagram.com/park_krasnodar

На территории новой очереди появилась зона с водоемом, в которую выпустили декоративных рыб.

Фото: instagram.com/park_krasnodar

Фото: instagram.com/park_krasnodar

А еще здесь установили необычный фонтан - отличная зона для фотографий.

Фото: instagram.com/park_krasnodar

Фото: instagram.com/park_krasnodar

Кроме того, краснодарцев удивит зеркальный лабиринт.

Фото: instagram.com/park_krasnodar

Фото: instagram.com/park_krasnodar

В новой очереди высажены целую аллею пальм и кипарисов. Эти деревья, кстати, привезли из итальянского питомника.

Фото: instagram.com/park_krasnodar

Фото: instagram.com/park_krasnodar

Словом, увидеть всю красоту новой части парка нужно вживую.

Фото: instagram.com/park_krasnodar

Фото: instagram.com/park_krasnodar

Напомним, парк «Краснодар» открыли 28 сентября 2017 года. На тот момент для жителей города были доступны летний амфитеатр, детские и спортивные площадки, сад с террасой. Позже в парке появились две дополнительные очереди. А в январе 2019-го заработало первое кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это что в ней? Стекло?»: в новосибирском магазине сняли с продажи соль, которая не растворяется даже в кипятке
Соль произведена в Казахстане. Эксперты считают, что в ней может быть опасный антислеживатель, а сам производитель называет нерастворяющиеся осколки минералом
Новости 24
В Краснодаре представят проект художников-граффитистов «Сторона»
На Кубани оборот отраслей потребсферы по итогам года превысит 3,3 триллиона рублей
Интернет-мошенник «развел» жителя Староминского района на 5 тысяч рублей
В Пашковском микрорайоне Краснодара горели хозпостройки
На Кубани мужчина пронес мимо кассы алкоголь и продукты
Выиграйте выходные в отеле-замке «Богатырь»!
В Краснодаре при пожаре погиб 19-летний парень
Житель Кубани пойдет под суд за убийство четырех человек
В Сочи проект Центральной морской набережной оценили в 12 млрд рублей
Заместителем главы Краснодара стал атаман Екатеринодарского районного казачьего общества
В Сочи откроют 11 уличных спорткомплексов
Главой Ейского района стал Виктор Ляхов
В Сочи отцу-одиночке помогли восстановить дом, который разрушил оползень