Новая очередь парка «Краснодар» открыта для прогулок

Настоящий подарок для жителей кубанской столицы - 26 декабря открылась четвертая очередь парка «Краснодар»!

В начале июня 2019 года на месте бывших тренировочных полей академии ФК «Краснодар» началась масштабная стройка. Как позже выяснилось, здесь решено было благоустроить место для прогулок и, таким образом, расширить парк.

Фото: instagram.com/park_krasnodar

Стоит сказать, что работы кипели круглосуточно, техника почти никогда не выключилась, трудились сотни людей. Потому новую очередь открыли в канун Нового года. Хотя изначально планировалось не раньше марта 2020 года.

Фото: instagram.com/park_krasnodar

В секрете держалось и то, что появится в новой четвертой очереди. Однако многие жители Краснодара, проживающие в многоэтажках неподалеку, смогли подсматривать за стройкой.

Фото: instagram.com/park_krasnodar

На территории новой очереди появилась зона с водоемом, в которую выпустили декоративных рыб.

Фото: instagram.com/park_krasnodar

А еще здесь установили необычный фонтан - отличная зона для фотографий.

Фото: instagram.com/park_krasnodar

Кроме того, краснодарцев удивит зеркальный лабиринт.

Фото: instagram.com/park_krasnodar

В новой очереди высажены целую аллею пальм и кипарисов. Эти деревья, кстати, привезли из итальянского питомника.

Фото: instagram.com/park_krasnodar

Словом, увидеть всю красоту новой части парка нужно вживую.

Фото: instagram.com/park_krasnodar

Напомним, парк «Краснодар» открыли 28 сентября 2017 года. На тот момент для жителей города были доступны летний амфитеатр, детские и спортивные площадки, сад с террасой. Позже в парке появились две дополнительные очереди. А в январе 2019-го заработало первое кафе.