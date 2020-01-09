2020-01-09T09:08:34+03:00
Общество

На Кубани нашли пропавшего 15-летнего подростка

Его начали искать еще в воскресенье, 5 января
Александра ПОДУШКО
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Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_krajФото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj
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В Динском районе поздно вечером 8 января нашли пропавшего 15-летнего Ищенко Андрея Владимировича. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

С 5 января 2020 года местонахождение мальчика было неизвестно. Три дня он не выходил на связь с родителям. В день, когда он пропал, на нем был теплый свитер с черным воротником, черные спортивные штаны, синие шлепанцы.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мальчик не пострадал. О том, где он находился все эти дни, пока неизвестно. С ним общаются сотрудники полиции. После беседы школьника передадут родителям.

Напомним, по пути из Краснодара в Гомель пропала женщина. Она выехала из города в канун Нового года и перестала выходить на связь. Вскоре женщину нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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