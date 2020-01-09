2020-01-09T11:09:59+03:00
Происшествия

На Кубани опрокинулась иномарка

В ДТП пострадал маленький ребенок [фото]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: instagram.com/go_i_chs_belorechenskФото: instagram.com/go_i_chs_belorechensk
Изменить размер текста:

9 января в 07:53 автодороге город Белореченск-город Краснодар -поселок Верхневеденеевский, у старой свалки у ГЭС, произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля «Опель Корса» не справился с управлением, машина вылетела с дороги и опрокинулась, - сообщили в Instagram управления ГО и ЧС Белореченска.

Фото: instagram.com/go_i_chs_belorechensk

Фото: instagram.com/go_i_chs_belorechensk

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал маленький ребенок. Его доставили в приемное отделение ЦРБ. Благодаря детскому автомобильному креслу, в котором находился малыш, удалось избежать травм и переломов.

Напомним, в Краснодаре под колесами иномарки погибли мать и дочь. Авария произошла 8 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи искали утонувшего в море мужчину
Более 7 тысяч пассажиров прокатились на «Ласточке» сообщением Краснодар-Анапа
На Кубани объявили экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега
В Сочи мужчине, который оставил умирать на обочине знакомую, предъявлено обвинение
В Краснодаре на Главной городской площади закрылась Рождественская ярмарка
В Мостовском районе мужчина в маске напал с ножом на пожилую женщину
В порту Новороссийска скончался капитан теплохода
В Архангельске студенты техникума украли более 90 тысяч рублей, чтобы поехать в Сочи
На Кубани опрокинулась иномарка
На Кубани задержали подозреваемого в незаконном сбыте героина
На Кубани за пять лет объемы экспорта винодельческой продукции увеличились в 3,6 раза
В Павловском районе задержали мужчин, находившихся в федеральном розыске
В Краснодаре из-за порвавшихся проводов встали трамваи
В Краснодаре под колесами иномарки погибли мать и дочь
Запуск «Турецкого потока» открыл новые возможности для развития газоснабжения на Кубани
На Кубани нашли пропавшего 15-летнего подростка
В Новороссийске медики спасли ногу мужчине, который порезался болгаркой