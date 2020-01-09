На Кубани опрокинулась иномарка

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:09:59+03:00

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9 января в 07:53 автодороге город Белореченск-город Краснодар -поселок Верхневеденеевский, у старой свалки у ГЭС, произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля «Опель Корса» не справился с управлением, машина вылетела с дороги и опрокинулась, - сообщили в Instagram управления ГО и ЧС Белореченска.

Фото: instagram.com/go_i_chs_belorechensk

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал маленький ребенок. Его доставили в приемное отделение ЦРБ. Благодаря детскому автомобильному креслу, в котором находился малыш, удалось избежать травм и переломов.

Напомним, в Краснодаре под колесами иномарки погибли мать и дочь. Авария произошла 8 января.

ИСТОЧНИК KP.RU