Более 7 тысяч пассажиров прокатились на «Ласточке» сообщением Краснодар-Анапа

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:07:07+03:00

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Поезда между Анапой и Краснодаром начали курсировать 30 декабря. Всего за период новогодних выходных в путешествие на «Ласточка» по новому маршруту Краснодар-Анапа совершили 7,5 тысяч пассажиров.

Это стало возможным благодаря электрификации участка Разъезд 9 км – Юровский – Анапа. Здесь было установлено 4 400 опор и смонтировано 210 километров контактного провода. На станции Разъезд 9 км был построен вокзал вместимостью 50 человек. Для удобства пассажиров также отремонтировали две платформы на станции Гостагаевская.

- «Ласточка» Анапа-Краснодар выполняет рейсы дважды в день. Из Краснодара она отправляется в 06:06 и в 18:26, в обратном направлении экспресс уходит в 09:07 и в 21:42. Время в пути составляет около 2 часов 40 минут, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU