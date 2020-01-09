В Тимашевском районе открылся офис врача общей практики

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:56:36+03:00

Он будет обслуживать более 1 тысячи местных жителей

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На строительство новой амбулатории в поселке Комсомольском Тимашевского района затратили около 10 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Этот офис ВОП будет обслуживать более 1 тысячи местных жителей.

- В здании расположены процедурные, перевязочная, дневной стационар. Также здесь будут работать выездные бригады узких специалистов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В прошлом году в Тимашевском районе появился офис ВОП в хуторе Ленина, модульные фельдшерско-акушерские пункты в хуторах Незаймановском и Красноармейском.

Напомним, в Новороссийске медики спасли ногу мужчине, который порезался болгаркой. Инструмент не задел кость.

ИСТОЧНИК KP.RU