В Новороссийске опрокинулась отечественная легковушка

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:18:43+03:00

Изменить размер текста: A A

10 января около 04:00 на автодороге Новороссийск-Керчь произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 22-летний парень за рулем авто «Лада Приора» превысил скорость, не справился с управлением и съехал с дороги. Легковушка перевернулась.

Фото: instagram.com/gibdd_nvrsk

- В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, а его пассажир в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу, - сообщается в Instagram ДПС ОГИБДД Управления МВД России по Новороссийску.

Напомним, 9 января в 07:53 автодороге город Белореченск-город Краснодар -поселок Верхневеденеевский, у старой свалки у ГЭС, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадал маленький ребенок. Его доставили в приемное отделение ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU