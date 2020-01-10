В Новороссийске опрокинулась отечественная легковушка
10 января около 04:00 на автодороге Новороссийск-Керчь произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 22-летний парень за рулем авто «Лада Приора» превысил скорость, не справился с управлением и съехал с дороги. Легковушка перевернулась.
Фото: instagram.com/gibdd_nvrsk
- В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, а его пассажир в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу, - сообщается в Instagram ДПС ОГИБДД Управления МВД России по Новороссийску.
Напомним, 9 января в 07:53 автодороге город Белореченск-город Краснодар -поселок Верхневеденеевский, у старой свалки у ГЭС, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадал маленький ребенок. Его доставили в приемное отделение ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU