2020-01-11T16:58:57+03:00
Происшествия

Кроссовер залетел под зерновоз: в аварии под Абинском пострадали двое

На месте ДТП работали спасатели, скорая помощь и автоинспекторы [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: vk.com/krd_chpФото: vk.com/krd_chp
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Авария случилась днем в субботу, 11 января, на выезде из Абинска. По предварительной информации, на трассе в сторону Крымска мужчина за рулем KIA выехал на встречную полосу и залетел под КамАЗ, который перевозил зерно. Удар был такой силы, что большегруз перевернулся, пшеница из кузова рассыпалась по дороге.

Фото: vk.com/krd_chp

Фото: vk.com/krd_chp

Фотографии с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Фото: vk.com/krd_chp

Фото: vk.com/krd_chp

После столкновения люди, находившиеся в кроссовере, оказались зажаты в салоне. Чтобы их вытащить, понадобилась помощь спасателей и спецоборудования, которые прибыли на место ДТП вместе со скорой и автоинспекторами.

Фото: vk.com/krd_chp

Фото: vk.com/krd_chp

В результате аварии два человека в иномарке серьезно пострадали, их доставали с различными травмами доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в Сочи легковушка залетела под автобус из-за пешехода. В аварии пострадали два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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