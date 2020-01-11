Кроссовер залетел под зерновоз: в аварии под Абинском пострадали двое
Авария случилась днем в субботу, 11 января, на выезде из Абинска. По предварительной информации, на трассе в сторону Крымска мужчина за рулем KIA выехал на встречную полосу и залетел под КамАЗ, который перевозил зерно. Удар был такой силы, что большегруз перевернулся, пшеница из кузова рассыпалась по дороге.
Фото: vk.com/krd_chp
Фотографии с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
Фото: vk.com/krd_chp
После столкновения люди, находившиеся в кроссовере, оказались зажаты в салоне. Чтобы их вытащить, понадобилась помощь спасателей и спецоборудования, которые прибыли на место ДТП вместе со скорой и автоинспекторами.
Фото: vk.com/krd_chp
В результате аварии два человека в иномарке серьезно пострадали, их доставали с различными травмами доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, что в Сочи легковушка залетела под автобус из-за пешехода. В аварии пострадали два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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