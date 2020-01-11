На Кубани фура с маслом улетела в кювет
Авария произошла вечером в субботу, 11 января. На трассе между станицей Новокорсунской и Тимашевском фура улетела в кювет. Как сообщают очевидцы, перевернувшийся большегруз был с маслом, однако на дорогу оно не разлилось.
Свидетели ДТП вызвали на место происшествия скорую, сотрудников ГИБДД, а также спасателей, которые помогли вытащить водителя из фуры.
На Кубани фура с маслом улетела в кювет.
- Пострадал только один водитель. Его зажало в кабине, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» очевидец аварии. - Спасатели пилили деревья и кабину, чтобы освободить мужчину.
С травмами его госпитализировали в больницу.
Обстоятельства аварии сейчас уточняют автоинспекторы. По некоторым данным, многотонную машину занесло и водитель просто не сумел справиться с управлением.
Ранее сообщалось, под Абинском кроссовер залетел под зерновоз. В аварии пострадали два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU