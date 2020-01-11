11 Янв. 2020 2020-01-11T22:45:38+03:00

Чтобы вытащить водителя из кабины, спасателям пришлось ее распиливать [видео]

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Авария произошла вечером в субботу, 11 января. На трассе между станицей Новокорсунской и Тимашевском фура улетела в кювет. Как сообщают очевидцы, перевернувшийся большегруз был с маслом, однако на дорогу оно не разлилось.

Свидетели ДТП вызвали на место происшествия скорую, сотрудников ГИБДД, а также спасателей, которые помогли вытащить водителя из фуры.

На Кубани фура с маслом улетела в кювет.

- Пострадал только один водитель. Его зажало в кабине, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» очевидец аварии. - Спасатели пилили деревья и кабину, чтобы освободить мужчину.

С травмами его госпитализировали в больницу.

Обстоятельства аварии сейчас уточняют автоинспекторы. По некоторым данным, многотонную машину занесло и водитель просто не сумел справиться с управлением.

Ранее сообщалось, под Абинском кроссовер залетел под зерновоз. В аварии пострадали два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU