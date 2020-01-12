В Краснодаре водитель насмерть сбил дорожного рабочего

12 Янв. 2020 2020-01-12T16:50:34+03:00

ДТП произошло в ночь на 12 января

Изменить размер текста: A A

По предварительным данным, 40-летний водитель, ехавший на автомобиле Honda, сбил двух дорожных рабочих. Инцидент произошел на перекрестке улиц Коммунаров и Промышленной.

После произошедшего мужчина продолжил движение и протаранил стоявший на дороге УАЗ.

В результате аварии один из дорожников скончался на месте. Второго доставили в больницу.

- По факту аварии проводится доследственная проверка. Предположительно, водитель иномарки не выбрал безопасный боковой интервал, - сообщил «КП»-Кубань» руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В центре Краснодара в ДТП погиб водитель иномарки

Он не справился с управлением и врезался в дерево (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU