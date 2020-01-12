В Краснодаре водитель насмерть сбил дорожного рабочего
По предварительным данным, 40-летний водитель, ехавший на автомобиле Honda, сбил двух дорожных рабочих. Инцидент произошел на перекрестке улиц Коммунаров и Промышленной.
После произошедшего мужчина продолжил движение и протаранил стоявший на дороге УАЗ.
В результате аварии один из дорожников скончался на месте. Второго доставили в больницу.
- По факту аварии проводится доследственная проверка. Предположительно, водитель иномарки не выбрал безопасный боковой интервал, - сообщил «КП»-Кубань» руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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