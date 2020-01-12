2020-01-12T16:50:34+03:00
Происшествия

В Краснодаре водитель насмерть сбил дорожного рабочего

ДТП произошло в ночь на 12 января
Виталий КАРНАУХ
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Проводится доследственная проверка. Фото: "КП" Архив.Проводится доследственная проверка. Фото: "КП" Архив.
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По предварительным данным, 40-летний водитель, ехавший на автомобиле Honda, сбил двух дорожных рабочих. Инцидент произошел на перекрестке улиц Коммунаров и Промышленной.

После произошедшего мужчина продолжил движение и протаранил стоявший на дороге УАЗ.

В результате аварии один из дорожников скончался на месте. Второго доставили в больницу.

- По факту аварии проводится доследственная проверка. Предположительно, водитель иномарки не выбрал безопасный боковой интервал, - сообщил «КП»-Кубань» руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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