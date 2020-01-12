В центре Краснодара в ДТП погиб водитель иномарки
ЧП произошло в 23:23 часа 11 января. По предварительной информации, ехавший по улице 40 лет Победы водитель BMW не справился с управлением и допустил столкновение с крупным деревом. От удара 30-летний управлявший авто скончался на месте.
31-летнюю пассажирку иномарки в тяжелом состоянии доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом костей предплечья.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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