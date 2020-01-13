2020-01-13T09:15:00+03:00
Происшествия

В Краснодаре легковушка врезалась в пассажирский автобус

Повреждения получил пятимесячный ребенок, пассажирка иномарки скончалась [фото]
Александра ПОДУШКО
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Фото: vk.com/typical_krdФото: vk.com/typical_krd
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12 января в 12:00 на 1-м км трассы Краснодар-Ейск произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 38-летний местный житель за рулем автомобиля Skoda ехал в направлении 9-й Тихой, где столкнулся с дорожным ограждением, а после врезался в ПАЗ, который стоял на остановке. В автобусе пассажиров не было.

В результате аварии от полученных травм скончалась пассажирка легковушки. Также незначительные травмы получил пятимесячный ребенок. Водителя иномарки доставили в медучреждение. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Фото: vk.com/typical_krd

Фото: vk.com/typical_krd

Причиной ДТП мог стать инсульт, который произошел у водителя. По данному факту проводится проверка.

Напомним, в Краснодаре водитель насмерть сбил дорожного рабочего. ДТП произошло в ночь на 12 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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