МАК назвала причины крушения вертолета Ми-2 на Кубани

13 Янв. 2020 2020-01-13T22:10:48+03:00

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Международная авиационная комиссия подвела итоги расследования жесткой посадки вертолета МИ-2 на Кубани в июне 2019 года. Тогда жертвой крушения стал пилот воздушного судна. ЧП произошло близ станицы Чамлыкской Лабинского района.

- Наиболее вероятной причиной воздушного происшествия с вертолетом Ми-2 RA-14107 стала ошибка КВС (командира воздушного судна) в технике пилотирования, - сообщается на сайте МАК.

По мнению экспертов, пилот совершил фатальное для себя действие - при посадке вертолета совершил сразу несколько резких движений в отношении приборов.

- Это привело к просадке вертолета с большим углом на кабрирование, удару лопастями о земную поверхность и разрушению ВС в процессе начавшегося неуправляемого левого вращения, - говорится в отчете.

Кроме того, пилот скорее всего отвлекся на незакрытую дверь при посадке. При ударе о землю он получил травмы, несовместимые с жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU