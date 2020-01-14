В Краснодаре бездомный украл грузовой контейнер

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:00:23+03:00

Ему грозит до 5 лет тюрьмы

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41-летняя жительница Краснодара обратилась в полицию с заявлением о краже контейнера. Она рассказала, что имущество находилось на углу улицы Тюльпановой СНТ «Юбилейное» поселка Дружелюбного. Ущерб составил 35 тысяч рублей.

Благодаря записям с уличных камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили, что контейнер вывезли с помощью манипулятора. Водитель спецтехники пояснил, что заказчик представился собственником имущества и попросил доставить его в пункт приема металлолома.

Задержали злоумышленника, когда он снова заказал тот же автомобиль для транспортировки груза из Горячего Ключа. Уже в отделе полиции ранее неоднократно судимый за кражи 41-летний мужчина признался в содеянном. За похищенное он получил 7500 рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до 5 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Напомним, на Кубани квартирант обокрал хозяйку. Он вынес из ее дома украшений на 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU