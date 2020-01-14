14 Янв. 2020 2020-01-14T10:12:50+03:00

В Анапе из незаконного оборота изъяли 1300 литров алкоголя Фото: Архив "КП"

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В Анапе прошли рейды по изъятию алкоголя в заведениях, не имеющих соответствующих документов и лицензий на торговлю спиртосодержащей продукцией.

- В одном из магазинов изъяли 605 литров горячительных напитков, и около 780 литров спиртосодержащей продукции конфисковали в другой торговой точке. Всего обнаружили более 1300 литров алкоголя, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении двух директоров магазинов полицейские составили административные протоколы по статье 14.17.1 КоАп. Также им выписали административные штрафы.

Напомним, в Краснодаре бездомный украл грузовой контейнер. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU