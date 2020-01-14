В Анапе из незаконного оборота изъяли 1300 литров алкоголя
В Анапе прошли рейды по изъятию алкоголя в заведениях, не имеющих соответствующих документов и лицензий на торговлю спиртосодержащей продукцией.
- В одном из магазинов изъяли 605 литров горячительных напитков, и около 780 литров спиртосодержащей продукции конфисковали в другой торговой точке. Всего обнаружили более 1300 литров алкоголя, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В отношении двух директоров магазинов полицейские составили административные протоколы по статье 14.17.1 КоАп. Также им выписали административные штрафы.
Напомним, в Краснодаре бездомный украл грузовой контейнер. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU