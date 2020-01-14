2020-01-14T10:12:50+03:00
Происшествия

В Анапе из незаконного оборота изъяли 1300 литров алкоголя

Предпринимателям выписали штрафы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Анапе из незаконного оборота изъяли 1300 литров алкоголяВ Анапе из незаконного оборота изъяли 1300 литров алкоголяФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Анапе прошли рейды по изъятию алкоголя в заведениях, не имеющих соответствующих документов и лицензий на торговлю спиртосодержащей продукцией.

- В одном из магазинов изъяли 605 литров горячительных напитков, и около 780 литров спиртосодержащей продукции конфисковали в другой торговой точке. Всего обнаружили более 1300 литров алкоголя, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении двух директоров магазинов полицейские составили административные протоколы по статье 14.17.1 КоАп. Также им выписали административные штрафы.

Напомним, в Краснодаре бездомный украл грузовой контейнер. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодарском крае 20 января проверят системы оповещения населения
На Кубани в исправительной колонии появился новый швейный участок
День открытых дверей пройдет в Управлении Роскомнадзора по ЮФО
В Армавире на несколько дней закроют железнодорожный переезд
В Краснодаре в массовом ДТП пострадали два человека
В Новороссийске подросток поджег знакомого, испачкавшего его диван
На Кубани запретили доступ к Интернет-сайту
Чемпионат Европы по регби стартует в Сочи
В Анапе из незаконного оборота изъяли 1300 литров алкоголя
В Краснодаре пройдет голосование за скверы и бульвары, которые благоустроят в 2021 году
Кубанские полицейские помогли женщине с гипертоническим кризом
В Краснодаре бездомный украл грузовой контейнер
Аэропорт Краснодар подготовил техзадание на проектирование нового терминала
На Кубани в 2019 году 30 предприятий получили займы фонда развития промышленности
В Краснодаре пройдет пешеходная экскурсия «Святые образы и сюжеты»
В Сочи подготовят 12 мест для крещенских купаний
На Кубани в 2020 году откроют 14 школ
МАК назвала причины крушения вертолета Ми-2 на Кубани
Мария Миногарова представит в Краснодаре фильм со своим участием
На Кубани девятиклассница выпала из окна 3 этажа школы
Сочинцы могут сдать новогоднюю елку на переработку
ВТБ одобрил заявки на 2 млрд рублей по дальневосточной ипотеке
На курортах Краснодарского края зимой стало больше туристов