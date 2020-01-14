Преподаватель Тихорецкого техникума обвиняется в семи случаях взяточничества

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:45:51+03:00

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В мае 2017 года преподаватель Тихорецкого техникума получил 145 тысяч рублей от 6 студентов очной формы обучения по специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог». Он предоставил им дипломный проект, соответствующий предъявляемым требованиям. Также он оформил на него положительный отзыв.

В июне того же года, студенты за деньги защитили диплом, получив положительные оценки, с присвоением квалификации «техник».

- В отношении преподавателя Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Расследование продолжается, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ЮСУТ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU