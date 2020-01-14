На Кубани отремонтируют 15 учреждений ветслужбы

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:56:59+03:00

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В 2020 году на модернизацию ветеринарной службы Краснодарского края направят 20 миллионов рублей. Средства пойдут на ремонт зданий, а также закупку автомобилей для 20 муниципалитетов. Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Коробка.

- Госветслужба Кубани следит за безопасностью животноводческой продукции, в том числе на ярмарках и рынках, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Также ведомство пресекает несанкционированный ввоз в край зараженных сельхозживотных. Это важно как для укрепления животноводства в регионе, так и для развития экспортного потенциала продукции, - акцентировал заместитель губернатора.

Напомним, доходы краевого бюджета в 2020 году составят не менее 325 млрд рублей. Ставка делается на прирост внутреннего регионального продукта.

ИСТОЧНИК KP.RU