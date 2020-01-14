2020-01-14T13:22:51+03:00
Происшествия

В Каневском районе мужчину осудят за хранение огнестрельного оружия

Ему грозит до пяти лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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В Каневском районе мужчину осудят за хранение огнестрельного оружияВ Каневском районе мужчину осудят за хранение огнестрельного оружияФото: Архив "КП"
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Сотрудники полиции Каневского района обыскали двор местного жителя. На территории дома они нашли видоизмененное огнестрельное оружие. Хозяин изготовил его из одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья. Это подтвердила экспертиза.

В отношении 37-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 и частью 1 статьи 223 УК РФ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Новороссийске подросток поджег знакомого, испачкавшего его диван. После психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что парень страдает психическим расстройством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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