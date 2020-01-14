В Каневском районе мужчину осудят за хранение огнестрельного оружия
Сотрудники полиции Каневского района обыскали двор местного жителя. На территории дома они нашли видоизмененное огнестрельное оружие. Хозяин изготовил его из одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья. Это подтвердила экспертиза.
В отношении 37-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 и частью 1 статьи 223 УК РФ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в Новороссийске подросток поджег знакомого, испачкавшего его диван. После психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что парень страдает психическим расстройством.
ИСТОЧНИК KP.RU