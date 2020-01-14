На Кубани мотоциклист влетел в иномарку

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:32:27+03:00

У виновника ДТП не было прав

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13 января около 20:00 на улице Народной станицы Полтавской произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 27-летний молодой человек ехал на мотоцикле «Кавасаки», в какой-то момент он столкнулся с автомобилем «Опель Астра», под управлением 30-летнего мужчины.

- Известно, что у виновника ДТП не было прав, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия водитель мотоцикла получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Краснодаре в массовом ДТП пострадали два человека. Их с травмами различной тяжести доставили в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU