Руководителем ГТРК «Кубань» стала Екатерина Минькова
Новым директором ГТРК «Кубань» стала Екатерина Минькова. Руководителя официально представили коллективу. К своим обязанностям она приступит 15 января.
Напомним, Екатерина Минькова сменила на этой должности Наталью Тованчеву, которая занимала пост 17 лет.
СПРАВКА «КП»
Екатерина Минькова пришла на ГТРК «Кубань» в 1999 году. Ее взяли корреспондентом. Спустя шесть лет ее назначили шеф-редактором службы информационных программ.
С 2006 года она работала заместителем начальника компании, с 2008 года – начальником службы информационных программ, а спустя еще 3 года - назначена замдиректора ГТРК «Кубань».
В 2017 году Минькова стала заместителем генерального директора «Кубань 24».
ИСТОЧНИК KP.RU