2020-01-14T16:08:33+03:00
Общество

Руководителем ГТРК «Кубань» стала Екатерина Минькова

В последнее время она работала заместителем гендиректора «Кубань 24»
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Екатерина Минькова.Екатерина Минькова.
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Новым директором ГТРК «Кубань» стала Екатерина Минькова. Руководителя официально представили коллективу. К своим обязанностям она приступит 15 января.

Напомним, Екатерина Минькова сменила на этой должности Наталью Тованчеву, которая занимала пост 17 лет.

СПРАВКА «КП»

Екатерина Минькова пришла на ГТРК «Кубань» в 1999 году. Ее взяли корреспондентом. Спустя шесть лет ее назначили шеф-редактором службы информационных программ.

С 2006 года она работала заместителем начальника компании, с 2008 года – начальником службы информационных программ, а спустя еще 3 года - назначена замдиректора ГТРК «Кубань».

В 2017 году Минькова стала заместителем генерального директора «Кубань 24».

ИСТОЧНИК KP.RU

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