В Краснодаре следователи проверяют сообщения о матери, выкинувшей дочь из купе поезда
В Краснодаре следователи начали проверку информации о пьяной матери из Воронежа, которая выкинула свою 10-месячную дочь из купе поезда.
Напомним, этот ужасный случай произошел ночью, когда поезд ехал из Симферополя в Москву. Когда состав приближался к станице Крымской дежурная по станции позвонила полицейским и сообщила, что требуется помощь полиции и врачей.
Позже выяснилось, что в одном из купе ехала 36-летняя женщина вместе с любовником и двумя дочерьми. В дороге она выпивала. В какой-то момент пьяная мать встала и, не выдержав плача маленькой дочки, вытащила ее из купе и бросила на лестницу между этажами вагона.
Этот инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.
- Сейчас проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Южном следственном управлении на транспорте СК России.
Пьяная мать выбросила годовалую дочку около туалета поезда.
ИСТОЧНИК KP.RU