2020-01-14T18:16:55+03:00
Происшествия

В Краснодаре следователи проверяют сообщения о матери, выкинувшей дочь из купе поезда

Сейчас малышка находится в больнице [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
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В Краснодаре следователи начали проверку информации о пьяной матери из Воронежа, которая выкинула свою 10-месячную дочь из купе поезда.

Напомним, этот ужасный случай произошел ночью, когда поезд ехал из Симферополя в Москву. Когда состав приближался к станице Крымской дежурная по станции позвонила полицейским и сообщила, что требуется помощь полиции и врачей.

Позже выяснилось, что в одном из купе ехала 36-летняя женщина вместе с любовником и двумя дочерьми. В дороге она выпивала. В какой-то момент пьяная мать встала и, не выдержав плача маленькой дочки, вытащила ее из купе и бросила на лестницу между этажами вагона.

Этот инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

- Сейчас проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Южном следственном управлении на транспорте СК России.

Пьяная мать выбросила годовалую дочку около туалета поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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