2020-01-15T07:28:26+03:00
Общество

На Кубани в 2020 планируется реконструировать 85 га чайных плантаций

Деньги выделяются из краевого бюджета
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева была разработана программа развития отрасли чаеводства на территории региона на период 2017–2021 годы. Согласно ей в течение пяти лет в крае должно быть реконструировано свыше 450 га чайных плантаций. Деньги на это выделяются из краевого бюджета.

- В 2020 планируется реконструировать 85 га чайных плантаций. На эти цели выделено 15 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее в рамках поручения губернатора Вениамина Кондратьева о закреплении понятия «Краснодарский чай» на региональном уровне было принято решение об использовании советских стандартов в купажной смеси.

Напомним, Краснодарский край присоединится к акции памяти «Блокадный хлеб». Она пройдет с 18 по 27 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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