На Кубани в 2020 планируется реконструировать 85 га чайных плантаций
По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева была разработана программа развития отрасли чаеводства на территории региона на период 2017–2021 годы. Согласно ей в течение пяти лет в крае должно быть реконструировано свыше 450 га чайных плантаций. Деньги на это выделяются из краевого бюджета.
- В 2020 планируется реконструировать 85 га чайных плантаций. На эти цели выделено 15 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Ранее в рамках поручения губернатора Вениамина Кондратьева о закреплении понятия «Краснодарский чай» на региональном уровне было принято решение об использовании советских стандартов в купажной смеси.
Напомним, Краснодарский край присоединится к акции памяти «Блокадный хлеб». Она пройдет с 18 по 27 января.
ИСТОЧНИК KP.RU