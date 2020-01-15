15 Янв. 2020 2020-01-15T09:08:45+03:00

В Белореченске иномарка сбила подростка на велосипеде Фото: Архив "КП"

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В Белореченске 14 января около 18:05 на пересечении улиц Ленина и 40 лет ВЛКСМ произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, подросток на велосипеде был сбит автомобилем «Шевроле-Ланос». Мальчик переезжал проезжую часть дороги, а не переходил ее пешком.

- В результате ДТП пострадал велосипедист. Подростка с травмами различной степени тяжести доставили в приемный покой ГБУЗ «Белореченская ЦРБ МЗ КК», - сообщили в Instagram белореченского управления ГО и ЧС.

Напомним, 13 января около 20:00 на улице Народной станицы Полтавской произошло дорожно-транспортное происшествие. Мотоциклист влетел в иномарку. У виновника ДТП не было прав.

ИСТОЧНИК KP.RU