Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев примет участие в оглашении послания Президента РФ Федеральному Собранию
В мероприятии примут участие сенаторы и депутаты Госдумы, министры, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, общественные деятели. Также пригласили главу Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
- Это послание станет 16-м для Владимира Путина. Глава государства традиционно изложит свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В 2019 году основными темами выступления были социальное и экономическое развитие страны и реализация национальных проектов.
Напомним, в Белореченском районе проведут внеочередную проверку состояния полигона ТКО. Это поручил сделать глава Кубани Вениамин Кондратьев.
ИСТОЧНИК KP.RU