Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев примет участие в оглашении послания Президента РФ Федеральному Собранию

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:59:21+03:00

Владимир Путин выступит 15 января в полдень с ежегодным обращением

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В мероприятии примут участие сенаторы и депутаты Госдумы, министры, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, общественные деятели. Также пригласили главу Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

- Это послание станет 16-м для Владимира Путина. Глава государства традиционно изложит свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2019 году основными темами выступления были социальное и экономическое развитие страны и реализация национальных проектов.

Напомним, в Белореченском районе проведут внеочередную проверку состояния полигона ТКО. Это поручил сделать глава Кубани Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU