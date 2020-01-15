В Краснодаре открыли новый детский сад

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:04:22+03:00

Его уже посещают более 90 детей

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В Краснодаре улице Западный Обход открыли детсад «Стрекоза». Его уже посещают более 90 детей. Сейчас идет выдача путевок.

«Стрекоза» - это филиал детсада № 64. В дальнейшем он станет самостоятельным учреждением. Лицензирование детсад прошел в декабре 2019 года, тогда же стартовал набор воспитанников.

- Площадь здания составляет более 6,6 тысяч квадратных метров, оно состоит из четырех двухэтажных блоков. В нем есть 14 групп, 2 из них - ясельные. Детсад сможет принять до 560 воспитанников, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, на Кубани в 2020 планируется реконструировать 85 га чайных плантаций. Деньги выделяются из краевого бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU