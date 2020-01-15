В Апшеронске местный житель получал пенсию по поддельным документам
53-летний местный житель в Краснодаре познакомился с мужчиной, который предложил ему сделать поддельные документы по инвалидности. Так, он планировал получать пенсию.
- За вознаграждение мужчина подготовил недостоверные сведения для предоставления в пенсионный фонд. В течение нескольких лет житель Апшеронского района получал деньги. Сумма причиненного ущерба составила 330 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В 53-летнего мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до шести лет тюрьмы.
Напомним, на Кубани сельская чиновница принесла на работу поддельный диплом. Женщине грозит уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU