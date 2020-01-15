2020-01-15T12:39:28+03:00
Происшествия

На Кубани спасатели вызволили кота из колючей проволоки

Животное успело повредить себе хвост и задние лапы [фото]
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-службе "Кубань-СПАС"Фото: пресс-службе "Кубань-СПАС"
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Жалобные вопли кота услышал житель Лабинска, проживающий по соседству с металлобазой. Он позвонил спасателям и сообщил, что на ее территории на заборе в колючей проволоке находится животное.

На место выехали сотрудники Лабинского отряда «Кубань-СПАС». Они обратились к сторожу металлобазы. Охранник обошел территорию и на заборе в проволоке обнаружил кота.

Фото: пресс-службе "Кубань-СПАС"

Фото: пресс-службе "Кубань-СПАС"

- Спасатели при помощи шанцевого инструмента освободили животное. Кот повредил себе хвост и задние лапы. Но обработать раны ему не успели. Он тут же убежал от спасателей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Напомним, на Кубани отремонтируют 15 учреждений ветслужбы. Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Коробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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