2020-01-16T09:05:59+03:00
Происшествия

На Кубани в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки

В результате аварии иномарку выбросило с проезжей части в кювет
Александра ПОДУШКО
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Фото: ОГИБДД ОМВД РФ по Выселковскому районуФото: ОГИБДД ОМВД РФ по Выселковскому району
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14 января в 17:50 в районе станицы Новодонецкой произошло дорожно- транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 21- летний водитель за рулем КамАЗа выехал на полосу встречного движения. Здесь он лоб в лоб столкнулся с автомобилем марки Daewoo. Иномарку выбросило с проезжей части в кювет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ОГИБДД ОМВД РФ по Выселковскому району.

В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летний водитель легковушки погиб на месте аварии.

Напомним, утром 15 января в Краснодаре на улице Калинина произошла массовая авария. На улице Калинина столкнулись сразу пять автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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