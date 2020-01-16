На Кубани в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки
14 января в 17:50 в районе станицы Новодонецкой произошло дорожно- транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 21- летний водитель за рулем КамАЗа выехал на полосу встречного движения. Здесь он лоб в лоб столкнулся с автомобилем марки Daewoo. Иномарку выбросило с проезжей части в кювет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ОГИБДД ОМВД РФ по Выселковскому району.
В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летний водитель легковушки погиб на месте аварии.
Напомним, утром 15 января в Краснодаре на улице Калинина произошла массовая авария. На улице Калинина столкнулись сразу пять автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.
ИСТОЧНИК KP.RU