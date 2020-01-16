В Сочи откроется международная арт-выставка «Анимализм»
В Сочи в центре «Галактика» пройдет международная арт-выставка «Анимализм». Работы именитых художников из России, США, стран Европы, Азии в жанре анимализм представят 18 января.
- Красоту диких зверей художники покажут при помощи ярких цветовых решений, а также материалов, форм и текстур, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Будут представлены работы из бронзы английского анималиста Марка Коре. Его скульптуры размещены на площадях городов Англии и хранятся в частных коллекциях по всему миру.
Выставка «Анимализм» продлится до конца января.
Напомним, в Краснодаре пройдет выставка «Татьянин день». Работы можно будет увидеть с 17 по 26 января.
ИСТОЧНИК KP.RU