2020-01-16T10:41:48+03:00
Звезды

В Сочи откроется международная арт-выставка «Анимализм»

Работы художников представят 18 января
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Сочи в центре «Галактика» пройдет международная арт-выставка «Анимализм». Работы именитых художников из России, США, стран Европы, Азии в жанре анимализм представят 18 января.

- Красоту диких зверей художники покажут при помощи ярких цветовых решений, а также материалов, форм и текстур, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Будут представлены работы из бронзы английского анималиста Марка Коре. Его скульптуры размещены на площадях городов Англии и хранятся в частных коллекциях по всему миру.

Выставка «Анимализм» продлится до конца января.

Напомним, в Краснодаре пройдет выставка «Татьянин день». Работы можно будет увидеть с 17 по 26 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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