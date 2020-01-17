2020-01-17T11:25:12+03:00
Происшествия

В Краснодаре на улице Новороссийской после ДТП загорелся автомобиль

Один человек был госпитализирован в больницу
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: "Кубанские новости"Фото: "Кубанские новости"
Изменить размер текста:

Авария произошла 17 января в 09:15 на улице Новороссийской в Краснодаре.

- Водитель автомобиля марки «Нива Шевроле» ехал в сторону улицы Суворова, он не справился с управлением, выехал на парковку и врезался в «Лексус», - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на официального представителя УМВД России по Краснодару Артема Коноваленко.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сотрудники МЧС прибыли на место аварии в 09:26. Огонь они локализовали в 09:28, полностью потушили - в 09:33

В результате ДТП водителя «Шевроле» госпитализировали в медучреждение. Обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, массовая авария произошла рано утром в пятницу, 17 декабря, в Адыгеи. Предварительно, столкнулись 15-18 автомобилей. Есть информация об одном погибшем и четырех пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре откроют именные эмблемы Леонарда Гатова и Георгия Гараняна
В Краснодаре на улице Ковалева запретят стоянку и остановку авто
В Краснодаре аэропорт перешел на особый режим приема рейсов
В Краснодарском крае умер сотрудник прокуратуры
На Кубани работы по программе формирования комфортной городской среды планируют завершить осенью
В Краснодаре на улице Новороссийской после ДТП загорелся автомобиль
В Краснодаре мужчина украл из салона грузовика автомобильные инструменты
На Кубани охрана Минтранса обеспечит безопасность двух новых объектов
В Мостовском районе пьяный мужчина избил 3-летнюю падчерицу
В парке «Ривьера» сделают современное арт-пространство
На Кубани росгвардейцы обеспечат правопорядок в период празднования Крещения
Краснодар присоединится к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»