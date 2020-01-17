В Краснодаре на улице Новороссийской после ДТП загорелся автомобиль

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:25:12+03:00

Один человек был госпитализирован в больницу

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Авария произошла 17 января в 09:15 на улице Новороссийской в Краснодаре.

- Водитель автомобиля марки «Нива Шевроле» ехал в сторону улицы Суворова, он не справился с управлением, выехал на парковку и врезался в «Лексус», - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на официального представителя УМВД России по Краснодару Артема Коноваленко.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сотрудники МЧС прибыли на место аварии в 09:26. Огонь они локализовали в 09:28, полностью потушили - в 09:33

В результате ДТП водителя «Шевроле» госпитализировали в медучреждение. Обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, массовая авария произошла рано утром в пятницу, 17 декабря, в Адыгеи. Предварительно, столкнулись 15-18 автомобилей. Есть информация об одном погибшем и четырех пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU