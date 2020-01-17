На Кубани работы по программе формирования комфортной городской среды планируют завершить осенью

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:34:19+03:00

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В 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Краснодарском крае запланировано благоустроить 311 общественных и дворовых территорий в 68 населенных пунктах. На это будет выделен 1,7 миллиард рублей.

- Вице-губернатор Анатолий Вороновский поручил главам муниципальных образований взять на личный контроль реализацию проекта и завершить благоустройство всех объектов осенью 2020 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В прошлом году привели в порядок 387 дворовых и общественных пространств в 72 населенных пунктах. Территории для благоустройства выбрали жители края с помощью голосования и открытых обсуждений.

ИСТОЧНИК KP.RU