17 Янв. 2020 2020-01-17T12:03:58+03:00

В Краснодаре аэропорт перешел на особый режим приема рейсов Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре туман внес коррективы в работу Международного аэропорта. Воздушная гавань перешла на особый режим полетов. Это произошло из-за погодных условий, видимость на взлетно-посадочной полосе всего 450 метров.

- Пассажиры задержанных рейсов находятся в аэропорту, ожидая вылета по фактической погоде. Им оказана всесторонняя помощь. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как добавили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар, по состоянию на 11:00 на вылет задержано 8 рейсов. Это пять самолетов в Москву авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Россия», Nordwind Airlines и S7 Airlines.

Также изменили время вылета рейсов в Санкт-Петербург и Казань авиакомпаний «Азимут» и в Сочи авиакомпании Utair. Рейсы «Турецких авиалиний» в Стамбул и «Аэрофлота» в Москву отменены.

В Минск пассажиры полетят из Ростова-на-Дону, куда было перенаправлено воздушное судно авиакомпании Belavia. Граждан отвезу туда на автобусах.

- Улучшение метеоусловий ожидается к 12:00. С пассажирами работают представители авиакомпаний, - добавили в пресс-службе аэропорта.

ВАЖНО

Уточнить статус своего рейса можно на онлайн-табло аэропорта или в справочной службе по номеру +7 (800) 331-19-91.

ИСТОЧНИК KP.RU