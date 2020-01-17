В Краснодаре на улице Ковалева запретят стоянку и остановку авто
В краевой столице запрет стоянки и остановки машин распространяется на участок улицы Ковалева от Яна Полуяна до Константина Образцова - в прямом и обратном направлении. Здесь установят соответствующие дорожные знаки. Ограничение вступит в силу с 10 февраля.
Как рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, стоянка авто на проезжей части создает препятствия для проезда других участников дорожного движения. Поэтому вводят запрет.
- Городской департамент транспорта и дорожного хозяйства просит водителей быть внимательными и соблюдать ПДД, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации кубанской столицы.
Напомним, мэр Краснодара предложил сделать улицу Красноармейскую пешеходной. Возможно, ее будут перекрывать по выходным, как и Красную.
ИСТОЧНИК KP.RU