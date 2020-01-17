В Краснодаре на улице Ковалева запретят стоянку и остановку авто

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:20:24+03:00

Ограничение вступит в силу с 10 февраля

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В краевой столице запрет стоянки и остановки машин распространяется на участок улицы Ковалева от Яна Полуяна до Константина Образцова - в прямом и обратном направлении. Здесь установят соответствующие дорожные знаки. Ограничение вступит в силу с 10 февраля.

Как рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, стоянка авто на проезжей части создает препятствия для проезда других участников дорожного движения. Поэтому вводят запрет.

- Городской департамент транспорта и дорожного хозяйства просит водителей быть внимательными и соблюдать ПДД, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации кубанской столицы.

Напомним, мэр Краснодара предложил сделать улицу Красноармейскую пешеходной. Возможно, ее будут перекрывать по выходным, как и Красную.

ИСТОЧНИК KP.RU