На Кубани легковушка влетела в большегруз

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:59:46+03:00

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16 января около 17:00 в районе 48-километра автодороги «ФАД Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 35-летний мужчина за рулем авто марки «Ниссан Тиана» при обгоне по встречной полосе, создал помеху в движении. Из-за этого водитель «ВАЗ 21093» съехал на обочину, не справился с управлением и столкнулся с большегрузом «Мерседес».

- В результате происшествия 54-летний водитель «Лады» с травмами был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, число жертв в массовом ДТП в Адыгее выросло до двух человек. По последним данным, на трассе столкнулись 25 машин.

ИСТОЧНИК KP.RU