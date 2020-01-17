На Кубани легковушка влетела в большегруз
16 января около 17:00 в районе 48-километра автодороги «ФАД Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 35-летний мужчина за рулем авто марки «Ниссан Тиана» при обгоне по встречной полосе, создал помеху в движении. Из-за этого водитель «ВАЗ 21093» съехал на обочину, не справился с управлением и столкнулся с большегрузом «Мерседес».
- В результате происшествия 54-летний водитель «Лады» с травмами был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Напомним, число жертв в массовом ДТП в Адыгее выросло до двух человек. По последним данным, на трассе столкнулись 25 машин.
ИСТОЧНИК KP.RU