Премьерные показы фильма о «Золотом кольце Боспорского царства» стартуют в феврале

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:55:42+03:00

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Съемки фильма о «Золотом кольце Боспорского царства» начались в сентябре 2019 года в Геленджике. После работали в Новороссийске, Анапе и Тамани, а также на Крымском полуострове и в Ростовской области. Гидом в научно-популярной ленте стал российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский.

- Во второй половине февраля состоятся премьерные показы киноленты, которые пройдут во всех четырех регионах, входящих в «кольцо». Затем фильм передадут в эфир федеральных телеканалов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, проект «Золотое кольцо Боспорского царства» был создан по инициативе Краснодарского края. Соглашение о его реализации было заключено в 2019 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU