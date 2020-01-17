2020-01-17T16:49:26+03:00
Происшествия

Самолет из Краснодара в Москву экстренно сел в аэропорту Шереметьева

На его борту находятся 164 пассажира
Евгения ОСТРАЯ
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Самолет приземлился в штатном режимеСамолет приземлился в штатном режиме
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Рейс № 4162 из Краснодара в Москву авиакомпании Nordwind Airlines сегодня, 17 января, подал сигнал тревоги, а затем совершил экстренную посадку.

По предварительной информации, сработал датчик падения давления гидросистемы.

В итоге посадка лайнера состоялась в аэропорту Шереметьева в штатном режиме.

Известно, что на его борту были 164 человека.

Обстоятельства ЧП уточняются.

Напомним, из-за тумана сегодня, 17 января, в Краснодаре задержали вылет четыре рейса в Москву авиакомпаний «Победа», «Россия», «Арофлот» и «Сибирь». Сейчас все они прибыли в пункт назначения.

Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар, рейсы авиакомпании «Турецкие авиалинии» в Стамбул и «Аэрфолот» в Москву отменены. Один самолет находится на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону.

Уточнить статус своего рейса можно на онлайн-табло аэропорта или в справочной службе по номеру +7 (800) 331-19-91.

ИСТОЧНИК KP.RU

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