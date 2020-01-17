Краснодарский гаишник, попавшийся на взятке, заключен под стражу

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:33:57+03:00

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Следком Кубани заключил под стражу 33-летнего сотрудника одного из отделений ГИБДД Краснодара Самвела Кадряна (имя изменено). Гаишники подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенном с вымогательством.

- Судом в отношении старшего инспектора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и возможных других эпизодов незаконной деятельности. Расследование уголовных дел продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, 25 июня прошлого года гаишники вместе с другими сотрудниками полиции вымогал деньги у гендиректора одного из краснодарских предприятий. А если тот откажется, то искусственно создаст условия для привлечения бизнесмена к административной ответственности. Предприниматель перевел на банковскую карту Савмела Кадряна 40 000 рублей и сообщил об этом силовикам. Когда в квартире гаишника прошли обыска, нашли дорогие часы и украшения на несколько миллионов рублей.

Краснодарского гаишника, попавшегося на взятке, арестовали.

Так же силовики провели обыск в одном из служебных кабинетов в ГИБДД Краснодара и нашли там миллион рублей.

Как стало известно "КП"-Кубань", это был кабинет начальника отдела ГИБДД Краснодара Артура Иванова.

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В дом к 33-летнему краснодарскому гаишнику Самвэлу Кадряну (имя изменено) силовики пришли на следующий день после его дня рождения. В этот же вечер они провели обыски и в квартирах других его коллег. И нашли дорогие украшения, часы, оружие, телефоны и 1, 5 млн рублей.

- Старший инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Краснодаруподозревается в получении взятки, - рассказала сайту «КП»-Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова. - По материалам, предоставленным кубанским МВД, в отношении него и иных должностных лиц возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» ч.5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») (продолжение).

ИСТОЧНИК KP.RU