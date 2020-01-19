Андрей Ведищев: «Локомотиву-Кубани» не стоит расслабляться после пяти побед подряд

19 Янв. 2020 2020-01-19T11:22:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу краснодарской команды над «Цмоки-Минск» (78:70).

- Заметно, что нам не хватает игрового ритма. Да, это пятая подряд победа в Лиге ВТБ, но расслабляться не стоит. Нам есть что доказывать в ближайших двух играх с «Енисеем» и «Автодором». Нужно занимать место как можно выше в регулярной части чемпионата, чтобы иметь более выгодный расклад в плей-офф, - сказал Ведищев.

«Локо» смог догнать ЦСКА в турнирной таблице и уступает москвичам вторую строчку лишь по дополнительным показателям. Лидируют в Единой лиге «Химки».

- Сила «Локомотива-Кубань» в жесткой защите, подборе и в умном нападении. Будем анализировать ошибки и улучшать качество игры. Шаг за шагом идем к своей цели, - отметил главный тренер «Локо» Евгений Пашутин.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет на домашней арене. 25 января краснодарцы примут красноярский «Енисей».

ИСТОЧНИК KP.RU