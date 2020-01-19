В Новороссийске Крещение отметили массовым заплывом

19 Янв. 2020 2020-01-19T14:10:56+03:00

Он состоялся на пляже Алексино в 12 часов

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В Новороссийске в ночь на 19 января начались крещенские купания. Православные верующие собираются на городских пляжах. А в Южном районе в 12 часов прошел массовый заплыв. Температура воздуха – около 4 градусов, морской воды – менее 10. Нашлось немало желающих окунуться в Черное море.

Крещенские купания в НовороссийскеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Всего в городе и пригородах организовано 10 купелей: на городском пляже, пляже «Суджукская коса», «Алексино», «Широкая Балка», «Южная Озереевка» и «Дюрсо», в рекреационных зонах «Нептун» и «Мысхако», на озере Абрау, на Святой ручке, - рассказали в администрации Новороссийска.

У всех купелей дежурят спасатели, развернуты пункты обогрева, где можно угоститься горячим чаем со сладостями.

Крещенские купания в НовороссийскеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Больше фотографий с заплыва в Новороссийске в нашем фоторепортаже.

ИСТОЧНИК KP.RU