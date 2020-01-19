В Новороссийске Крещение отметили массовым заплывом
В Новороссийске в ночь на 19 января начались крещенские купания. Православные верующие собираются на городских пляжах. А в Южном районе в 12 часов прошел массовый заплыв. Температура воздуха – около 4 градусов, морской воды – менее 10. Нашлось немало желающих окунуться в Черное море.
Крещенские купания в НовороссийскеФото: Кирилл ВЕРШИНИН
- Всего в городе и пригородах организовано 10 купелей: на городском пляже, пляже «Суджукская коса», «Алексино», «Широкая Балка», «Южная Озереевка» и «Дюрсо», в рекреационных зонах «Нептун» и «Мысхако», на озере Абрау, на Святой ручке, - рассказали в администрации Новороссийска.
У всех купелей дежурят спасатели, развернуты пункты обогрева, где можно угоститься горячим чаем со сладостями.
Крещенские купания в НовороссийскеФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Больше фотографий с заплыва в Новороссийске в нашем фоторепортаже.
ИСТОЧНИК KP.RU
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