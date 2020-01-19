2020-01-19T14:10:56+03:00
Общество

В Новороссийске Крещение отметили массовым заплывом

Он состоялся на пляже Алексино в 12 часов
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Крещенские купания в НовороссийскеКрещенские купания в НовороссийскеФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Изменить размер текста:

В Новороссийске в ночь на 19 января начались крещенские купания. Православные верующие собираются на городских пляжах. А в Южном районе в 12 часов прошел массовый заплыв. Температура воздуха – около 4 градусов, морской воды – менее 10. Нашлось немало желающих окунуться в Черное море.

Крещенские купания в Новороссийске Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Крещенские купания в НовороссийскеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Всего в городе и пригородах организовано 10 купелей: на городском пляже, пляже «Суджукская коса», «Алексино», «Широкая Балка», «Южная Озереевка» и «Дюрсо», в рекреационных зонах «Нептун» и «Мысхако», на озере Абрау, на Святой ручке, - рассказали в администрации Новороссийска.

У всех купелей дежурят спасатели, развернуты пункты обогрева, где можно угоститься горячим чаем со сладостями.

Крещенские купания в Новороссийске Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Крещенские купания в НовороссийскеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Больше фотографий с заплыва в Новороссийске в нашем фоторепортаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре открыли именные эмблемы Леонарда Гатова и Георгия Гараняна
В Сочи водитель иномарки сбил школьника
Прорыв на водопроводе в Адыгее устранят к вечеру 19 января
На Кубани пьяный водитель «Нивы» врезался в жилой дом
Снега достаточно: Трассы в горах Сочи допущены для проведения этапа Кубка мира по горным лыжам
В Новороссийске Крещение отметили массовым заплывом
В разных районах Кубани сгорели пассажирские автобусы: полиция проводит проверку
Андрей Ведищев: «Локомотиву-Кубани» не стоит расслабляться после пяти побед подряд
Губернатор Кубани поздравил православных с праздником Крещения Господня
«Локомотив-Кубань» обыграл «Цмоки-Минск» и сравнялся с ЦСКА в Единой лиге ВТБ
В Анапе подвели итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года Кубани»
Краснодарский край планирует поставки вина в Данию