Снега достаточно: Трассы в горах Сочи допущены для проведения этапа Кубка мира по горным лыжам
Комиссия Международной федерации лыжного спорта FIS допустила трассы Роза Хутор в Сочи для проведения этапа Кубка мира по горнолыжному спорту. Ранее были опасения переноса соревнований из-за малоснежной зимы.
- Снежный контроль пройден, трасса, на которой пройдут соревнования, готовится в соответствии с высокими международными нормами, - сообщили «КП-Кубань» на курорте Роза Хутор.
Сильнейшие горнолыжницы планеты будут состязаться в скоростном спуске и супергиганте на сочинских склонах 1 и 2 февраля, начало стартов в 11:00. Сорвенования в Сочи - единственный российский этап в календаре Кубка мира FIS.
Напомним, что в середине января на Красную Поляну пригласили сибирского шамана, чтобы он вызвал снегопад на склоны курортов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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