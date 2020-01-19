Из-за аварии на водоводе в Адыгее 20 января отменены занятия в школах и детских садах

19 Янв. 2020 2020-01-19T19:38:27+03:00

Образовательные учреждения не будут работать в Майкопе и Майкопском районе

Изменить размер текста: A A

В Адыгее завершили работы на месте аварии на групповом водоводе около станицы Нижегородской. Однако вода в дома жителей Майкопа и Майкопского района поступит не раньше 7 часов утра 20 января.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что организован подвоз воды. 20 января отменены занятия в школах и детских садах Майкопа и Майкопского района.

- Социальные и медицинские учреждения обеспечены водой. Занятия в образовательных учреждениях в Майкопе и Майкопском районе на завтра отменены. По сообщению оперативного штаба, после завершения ремонтных работ (на месте прорыва) необходимо постепенное наполнение водовода для восстановления водоснабжения. На 17:00 восстановительные работы завершены, в течение получаса начнется заполнение трубы водой. Ожидается, что вода поступит в дома и квартиры к утру, - сообщил глава региона.

Он назвал причины аварии – изношенность ветки и маловодье в горах. По словам Мурата Кумпилова, в Адыгее уже идет строительство нового водовода протяженностью 120 км, который позволит решить существующие проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU