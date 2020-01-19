В Краснодаре в крещенские купели окунулись более девяти тысяч верующих
Девять тысяч краснодарцев совершили обряд омовения в крещенских купелях. В краевом центре для этого было оборудовано восемь мест в разных районах.
Наиболее популярными местами у горожан стали озеро Старая Кубань, купель у храма Рождества Христова в Юбилейном микрорайоне и муниципальные бассейны рядом с Дворцом спорта «Олимп». В них окунулись в воду около 6,5 тысячи человек.
У каждой из купелей дежурили спасатели и полицейские, были развернуты пункты обогрева и палатки для переодевания, а у храма Рождества Христова работала полевая кухня.
О том, как проходили крещенские купания в Краснодаре, Новороссийске, Сочи и Тимашевске смотрите в нашем репортаже.
ИСТОЧНИК KP.RU
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