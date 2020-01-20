Лечебные курорты Краснодарского края вошли в число лучших в России
Самые востребованные лечебные курорты находятся в городах Краснодарского края, Ставрополья и Крыма. Такие данные назвали сотрудники НИИ реабилитации и курортологии.
- Эксперты выделили несколько популярных здравниц на Кубани – это Сочи, Анапа, Горячий Ключ и Ейск, а также зоны рядом с Геленджиком и Туапсе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Всего, по данным НИИ, в санаториях страны побывали 6,4 миллионов человек. Сегодня это многофункциональные центры для широкого круга потребителей.
На Кубани насчитывается более 200 организаций, оказывающих санаторно-курортные услуги по лечению и оздоровлению. Более 140 из них работают круглый год.
Напомним, трассы в горах Сочи допущены для проведения этапа Кубка мира по горным лыжам. Сильнейшие спортсмены мира соберутся на курорте 1-2 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU