Лечебные курорты Краснодарского края вошли в число лучших в России

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:32:34+03:00

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Самые востребованные лечебные курорты находятся в городах Краснодарского края, Ставрополья и Крыма. Такие данные назвали сотрудники НИИ реабилитации и курортологии.

- Эксперты выделили несколько популярных здравниц на Кубани – это Сочи, Анапа, Горячий Ключ и Ейск, а также зоны рядом с Геленджиком и Туапсе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего, по данным НИИ, в санаториях страны побывали 6,4 миллионов человек. Сегодня это многофункциональные центры для широкого круга потребителей.

На Кубани насчитывается более 200 организаций, оказывающих санаторно-курортные услуги по лечению и оздоровлению. Более 140 из них работают круглый год.

Напомним, трассы в горах Сочи допущены для проведения этапа Кубка мира по горным лыжам. Сильнейшие спортсмены мира соберутся на курорте 1-2 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU