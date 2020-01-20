2020-01-20T07:48:12+03:00
Происшествия

На Кубани после ДТП загорелась машина

Три человека с травмами были госпитализированы в ЦРБ Темрюка [фото]
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/gibdd_temrykФото: instagram.com/gibdd_temryk
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18 января 19:40 на дороге НовороссийскКерчь произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель за рулем автомобиля марки «Хонда Джаз» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной «Ленд Ровер». От удара «Хонда Джаз» загорелся, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД МВД по Темрюкскому району.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, который был за рулем «Хонды», погиб на месте. Водитель и два пассажира автомобиля «Ленд Ровер», один из которых подросток, были госпитализированы в ЦРБ Темрюка.

Фото: instagram.com/gibdd_temryk

Фото: instagram.com/gibdd_temryk

По данному факту проводится проверка.

Напомним, авария с участием несовершеннолетнего пешехода произошла в Сочи на улице Донской вечером 18 января. По предварительным данным, 15-летний юноша переходил дорогу в неположенном месте. Школьника сбил 38-летний водитель «Ниссана». Подросток с травмами доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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