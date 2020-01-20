Глава департамента транспорта Владимир Архипов попал под подозрение по делу о взятках

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:17:29+03:00

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Главу департамента транспорта Владимира Архипова заподозрили в причастности к делу о взятках. Стало известно, что проверка прошла в ведомстве. На время следствия глава департамента Владимир Архипов ушел в неоплачиваемый отпуск.

- Он мог знать о действиях сотрудников ГИБДД, однако не доложил об этом руководству и в правоохранительные органы. На время разбирательства он находится в трехмесячном неоплачиваемом отпуске. Со своей стороны могу сказать, что администрация города окажет полное содействие следствию», - сказал «РБК Краснодар» вице-мэр Краснодара Артем Доронин.

Также есть информация, что следственные действия и выемка документов прошли в рабочем кабинете и дома у Артура Иванова. Он руководит ОГИБДД Управления МВД России по Краснодару с 2018 года.

Напомним, следком Кубани заключил под стражу 33-летнего сотрудника одного из отделений ГИБДД Краснодара Самвела Кадряна (имя изменено). Гаишника подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенном с вымогательством.

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ИСТОЧНИК KP.RU