2020-01-20T10:26:21+03:00
Происшествия

В Новороссийске пассажиры напали на водителя такси

Они угнали его авто и ограбили
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске пассажиры напали на водителя таксиВ Новороссийске пассажиры напали на водителя таксиФото: Архив "КП"
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В полицию Новороссийска обратился водитель такси. Он рассказал, что двое пассажиров избили его, вымогали деньги, а позже угнали авто.

- Злоумышленников нашли недалеко от места происшествия на территории дачного поселка в пригороде Новороссийска. Во дворе стоял угнанный автомобиль. Машину вернули законному владельцу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 35-летнего местного жителя и 38-летнего приезжего из республики Башкортостан по признакам преступлений, предусмотренных статьями 166, 325, 163, 158 УК РФ завели уголовные дела. Им грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, житель Краснодара пойдет под суд за серию краж. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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