2020-01-20T10:54:03+03:00
Спорт

В Сочи состоялись соревнования по волейболу и баскетболу

Участие в них приняли около 120-ти спортсменов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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Турниры по волейболу и баскетболу прошли в минувшие выходные в Сочи. В городских первенствах приняли участие около 120-ти спортсменов.

В соревнованиях по волейболу участвовали юноши 13-14 лет. Сильнейшей стала команда детско-юношеской спортивной школы №4. В турнире по баскетболу среди юношей победила команда ДЮСШ №2, среди девушек «золото» завоевали воспитанницы спортшколы №8.

- Спортсмены вошли в состав юниорской сборной курорта, теперь они представят Сочи на краевых соревнованиях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу краснодарской команды над «Цмоки-Минск» (78:70).

ИСТОЧНИК KP.RU

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