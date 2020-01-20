Спасатели обеспечили безопасность крещенских купаний в Сочи

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:46:03+03:00

Они дежурили на пляже «Кристалл» и в селе Пластунка

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В Сочи в ночь с 18 на 19 января спасатели ЮРПСО совместно с сотрудниками других экстренных служб обеспечивали безопасность местных жителей во время крещенских купаний в Лазаревском и Центральном районах города.

- Днем 19 января сотрудники ведомства дежурили на пляже «Кристалл» и в селе Пластунка, на оборудованной купели в реке Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Ночью для освещения мест купаний спасатели установили световые башни. Всего для контроля за безопасностью было задействовано 28 сотрудников отряда.

Напомним, в ночь на 19 января тысячи верующих отправились к водоемам и храмам, чтобы совершить обряд омовения. На Черноморском побережье обошлось без знаменитых крещенских морозов, а в Краснодаре столбики термометров опускались до минус четырех.

ИСТОЧНИК KP.RU