2020-01-20T13:03:45+03:00
Спорт

Билеты на матч «Локомотив-Кубань» - ЦСКА 9 марта поступили в продажу

Матч против самого титулованного клуба страны начнется в 15 часов
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ПБК Локомотив-КубаньФото: ПБК Локомотив-Кубань
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«Локомотив-Кубань» открыл продажи билетов на один из самых интересных матчей начала 2020 года. В понедельник 9 марта краснодарские баскетболисты принимают самый титулованный клуб страны – ЦСКА. Этот день будет выходным.

В прошлом сезоне ЦСКА выиграл две игры, обошлось без интриги. Последний матч соперников состоялся в ноябре в Москве, тогда успех праздновали армейцы со счетом 81:72. «Локо» обыгрывал ЦСКА в последний раз в январе прошлого года.

Сейчас команды имеют одинаковое количество побед и поражений в Единой лиге ВТБ, «железнодорожники» занимают третью строчку, уступая лишь по дополнительным показателям.

Билеты от 200 рублей можно купить на официальном сайте «Локомотива-Кубани».

А ближайший матч «красно-зеленые» проведут в субботу 25 января. В «Баскет-Холле» краснодарцы примут красноярский «Енисей». Матч начнется в 16 часов.

В последнем домашнем матче подопечные Евгения Пашутина обыграли «Цмоки» из Минска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Билеты на матч «Локомотив-Кубань» - ЦСКА 9 марта поступили в продажу
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